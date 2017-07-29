Макарова сыграет с победительницей квалификации на старте турнира в Вашингтоне
В Вашингтоне состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа.
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Румынка Симона Халеп, возглавившая посев, в первом круге сыграет с американкой Слоан Стивенс (WC). Вторая ракетка соревнований француженка Кристина Младенович за выход во второй круг поспорит с немкой Татьяной Марией.
Первой соперницей россиянки Екатерины Макаровой (7) станет победительница квалификации.
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