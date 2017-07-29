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29 июля 2017, 11:31 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова сыграет с победительницей квалификации на старте турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа.

В Вашингтоне состоялась жеребьёвка турнира <span class=error>WТА</span> который пройдёт на <span class=error>харде</span> с 31 июля по 6 августа. Увеличить
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Румынка Симона Халеп, возглавившая посев, в первом круге сыграет с американкой Слоан Стивенс (WC). Вторая ракетка соревнований француженка Кристина Младенович за выход во второй круг поспорит с немкой Татьяной Марией.

Первой соперницей россиянки Екатерины Макаровой (7) станет победительница квалификации.
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