Шарапова начнет турнир в Стэнфорде матчем с Брэди
Вернувшаяся в тур после травмы Мария Шарапова узнала первую соперницу на турнире в Стэнфорде.
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Россиянка начнет соревнования с матча против американки Дженнифер Брэди. Также в турнире примут участие Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова, которая стартует со второго круга.
Турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.
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