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29 июля 2017, 10:54 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шарапова начнет турнир в Стэнфорде матчем с Брэди

Вернувшаяся в тур после травмы Мария Шарапова узнала первую соперницу на турнире в Стэнфорде.

Вернувшаяся в тур после травмы Мария <span class=error>Шарапова</span> узнала первую соперницу на турнире в Стэнфорде. Увеличить
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© РИА "Новости"

Россиянка начнет соревнования с матча против американки Дженнифер Брэди. Также в турнире примут участие Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова, которая стартует со второго круга.

Турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.
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