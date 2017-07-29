Первая «ракетка» турнира ATP в Атланте Сок не смог выйти в полуфинал
ТАСС, 29 июля. Американец Джек Сок проиграл британцу Кайлу Эдмунду в заключительном четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Атланте (призовой фонд — $642 750).
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу британца, «посеянного» на турнире под пятым номером. Сок имел первый номер «посева».
В полуфинале Эдмунд встретится с американцем Райаном Харрисоном (4), другую полуфинальную пару составили Жиль Мюллер (3) из Люксембурга и американец Джон Изнер (2).
В турнире принимал участие россиянин Константин Кравчук, в матче первого круга он уступил в двух сетах Дуди Селе из Израиля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter