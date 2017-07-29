Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30526411/
29 июля 2017, 10:24 | Теннис | ТАСС

Первая «ракетка» турнира ATP в Атланте Сок не смог выйти в полуфинал

ТАСС, 29 июля. Американец Джек Сок проиграл британцу Кайлу Эдмунду в заключительном четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Атланте (призовой фонд — $642 750).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу британца, «посеянного» на турнире под пятым номером. Сок имел первый номер «посева».

В полуфинале Эдмунд встретится с американцем Райаном Харрисоном (4), другую полуфинальную пару составили Жиль Мюллер (3) из Люксембурга и американец Джон Изнер (2).

В турнире принимал участие россиянин Константин Кравчук, в матче первого круга он уступил в двух сетах Дуди Селе из Израиля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Медведев поздравил российских пловцов с победами на чемпионате мира

Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса впереди

Челябинск, Чебоксары и Смоленск хотят принять чемпионат России по легкой атлетике - 2018

Медведев поздравил российских пловцов с победами на чемпионате мира

Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса впереди