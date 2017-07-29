Виктория Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусной инфекции

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на местном турнире. Всю неделю я плохо себя чувствую. Причиной этому стала инфекция. Одни из лучших соревнований сезона, а я вынуждена из пропустить…



С первого дня, когда я решила вернуться в Тур, я хотела сыграть здесь. Мне грустно, так как я не встречусь с местными прекрасными болельщиками. Надеюсь, что в следующем году мне это удастся», — цитирует Азаренко пресс-служба соревнований.