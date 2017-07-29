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https://sport.mail.ru/news/tennis/30525782/
29 июля 2017, 0:14 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусной инфекции

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что не сможет выступить на соревнованиях в Стэнфорде из-за вирусной инфекции.

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на местном турнире. Всю неделю я плохо себя чувствую. Причиной этому стала инфекция. Одни из лучших соревнований сезона, а я вынуждена из пропустить…

С первого дня, когда я решила вернуться в Тур, я хотела сыграть здесь. Мне грустно, так как я не встречусь с местными прекрасными болельщиками. Надеюсь, что в следующем году мне это удастся», — цитирует Азаренко пресс-служба соревнований.
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