Виктория Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусной инфекции
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что не сможет выступить на соревнованиях в Стэнфорде
из-за вирусной инфекции.
«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на местном турнире. Всю неделю я плохо себя чувствую. Причиной этому стала инфекция. Одни из лучших соревнований сезона, а я вынуждена из пропустить…
С первого дня, когда я решила вернуться в Тур, я хотела сыграть здесь. Мне грустно, так как я не встречусь с местными прекрасными болельщиками. Надеюсь, что в следующем году мне это удастся», — цитирует Азаренко
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