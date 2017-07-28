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https://sport.mail.ru/news/tennis/30524520/
28 июля 2017, 20:10 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Кафельников: Естественно, это писал я

Экс-первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников, в интервью Life.ru прокомментировал посты в твиттере, в которых назвал себя отцом-неудачником.

— Евгений, в вашем твиттере некто пишет про наркотики…
— Это кто это там пишет?

— Это ваша запись? Про отца-неудачника, ад, наркотики?
— Естественно. Но меня никто не узнавал. А что?

— В связи с чем такое необычное содержание постов?
— Ну для вас это необычно, а для меня… (Долгая пауза.) тоже необычно. Всё, я на встрече, давайте в другой раз.
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