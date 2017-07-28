Евгений Кафельников: Естественно, это писал я
Экс-первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников, в интервью Life.ru прокомментировал посты в твиттере, в которых назвал себя отцом-неудачником.
— Евгений, в вашем твиттере некто пишет про наркотики…
— Это кто это там пишет?
— Это ваша запись? Про
— Естественно. Но меня никто не узнавал. А что?
— В связи с чем такое необычное содержание постов?
— Ну для вас это необычно, а для меня… (Долгая пауза.) тоже необычно. Всё, я на встрече, давайте в другой раз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter