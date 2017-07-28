Евгений Кафельников: Естественно, это писал я

— Евгений, в вашем твиттере некто пишет про наркотики…

— Это кто это там пишет?



— Это ваша запись? Про отца-неудачника, ад, наркотики?

— Естественно. Но меня никто не узнавал. А что?



— В связи с чем такое необычное содержание постов?

— Ну для вас это необычно, а для меня… (Долгая пауза.) тоже необычно. Всё, я на встрече, давайте в другой раз.