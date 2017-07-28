Алексей Ватутин прошёл в полуфинал «Челленджера» в Финляндии

За 1 час 20 минут поединка 183-я ракетка мира 24-летний Алексей, сделал пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Офнер, занимающий 155-ю позицию в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В матче за выход в финал турнира Ватутин сыграет с французом Кальвином Эмери.