Алексей Ватутин прошёл в полуфинал «Челленджера» в Финляндии
Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер ¼ финала «Челленджера» в Тампере (Финляндия), переиграв в трёх сетах австрийца Себастьяна Офнера, — 1/6, 6/0, 6/3.
За 1 час 20 минут поединка 183-я ракетка мира 24-летний Алексей, сделал пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Офнер, занимающий 155-ю позицию в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.
В матче за выход в финал турнира Ватутин сыграет с французом Кальвином Эмери.
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