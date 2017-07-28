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https://sport.mail.ru/news/tennis/30524179/
28 июля 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин прошёл в полуфинал «Челленджера» в Финляндии

Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер ¼ финала «Челленджера» в Тампере (Финляндия), переиграв в трёх сетах австрийца Себастьяна Офнера, — 1/6, 6/0, 6/3.

За 1 час 20 минут поединка 183-я ракетка мира 24-летний Алексей, сделал пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Офнер, занимающий 155-ю позицию в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В матче за выход в финал турнира Ватутин сыграет с французом Кальвином Эмери.
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