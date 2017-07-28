СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию

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По информации издания, 18-летняя девушка исчезла вечером 27-го июля и оказалась в больнице по невыясненным причинам. Отмечается, что недавно дочь спортсмена рассталась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh, из-за чего находилась в депрессии.

По другим данным, дочь Кафельникова отравилась алкоголем и не попадала в реанимацию.

Как сообщает портал Super.ru со ссылкой на Алесю Кафельникову, теннисист адресовал посты социальных сетях не ей. О чем именно говорил бывший теннисист не уточняется.

Ранее в пятницу 43-летний спортсмен на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт.Но я этого не заслуживаю.</p>— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) <a href="https://twitter.com/KYevgeni/status/890732858133929984">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В декабре прошлого года девушку заподозрили в употреблении наркотиков. Причиной стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них девушка была запечатлена с самокруткой, в которую обычно заворачивают наркотические вещества для курения. Подпись к другому фото гласила «Хочу “снега”». Позже снимки были удалены.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.