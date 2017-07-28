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https://sport.mail.ru/news/tennis/30523458/
28 июля 2017, 17:44 | Теннис | Lenta.Ru

СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию

Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попала в реанимацию. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет журнал Hello.

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По информации издания, 18-летняя девушка исчезла вечером 27-го июля и оказалась в больнице по невыясненным причинам. Отмечается, что недавно дочь спортсмена рассталась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh, из-за чего находилась в депрессии.

По другим данным, дочь Кафельникова отравилась алкоголем и не попадала в реанимацию.

Как сообщает портал Super.ru со ссылкой на Алесю Кафельникову, теннисист адресовал посты социальных сетях не ей. О чем именно говорил бывший теннисист не уточняется.

Ранее в пятницу 43-летний спортсмен на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником.

В декабре прошлого года девушку заподозрили в употреблении наркотиков. Причиной стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них девушка была запечатлена с самокруткой, в которую обычно заворачивают наркотические вещества для курения. Подпись к другому фото гласила «Хочу “снега”». Позже снимки были удалены.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.
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