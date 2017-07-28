Датчанка Каролина Возняцки вышла в полуфинал теннисного турнира в Бостаде
Датчанка Каролина Возняцки вышла в полуфинал теннисного турнира в Бостаде (Швеция), призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.
Первая ракетка турнира Возняцки в пятницу в матче ¼ финала победила украинку Екатерину Козлову — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Следующая соперница датчанки определится в матче Элизе Мертенс (Бельгия) — Александра Крунич (Сербия).
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