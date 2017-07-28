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https://sport.mail.ru/news/tennis/30521431/
28 июля 2017, 15:15 | Теннис | Чемпионат.com

Хачанов в трёх сетах проиграл Дельбонису в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах проиграв представителю Аргентины Федерико Дельбонису (Q) со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Гамбурге в трёх сетах проиграв представителю Аргентины <span class=error>Федерико</span> Дельбонису (Q) со счётом 5:7 6:3 4:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 4 брейка.

За выход в финал Дельбонис поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером (LL), либо с представителем Чехии Иржи Веселы.
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