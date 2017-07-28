Хачанов в трёх сетах проиграл Дельбонису в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Российский теннисист Карен Хачанов (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах проиграв представителю Аргентины Федерико Дельбонису (Q) со счётом 5:7, 6:3, 4:6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6
За выход в финал Дельбонис поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером (LL), либо с представителем Чехии Иржи Веселы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter