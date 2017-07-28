Евсеев вышел в финал одиночки турнира ITF в Казани
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в пятницу стал финалистом турнира серии ITF в Казани с призовым фондом в 15 тысяч долларов.
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В полуфинале казахстанец, сеянный в одиночном разряде под первым номером, обыграл россиянина Тимура Куамова — 6:1, 2:6, 6:2.
Соперником Евсеева по решающему матчу станет победитель российского дерби между шестой ракеткой турнира Павлом Котовым и восьмым номером посева Денисом Мацукевичем.
Евсеев весь турнир провел, выигрывая у хозяев корта: в четвертьфинале казахстанец выбил из борьбы вторую ракетку соревнований, выступающего под российским триколором, Марка Каловелониса — 6:3, 6:2, в первом круге обыграл Максима Ратника (7:6, 6:2), а во втором — Владимира Полякова (7:5, отказ соперника от продолжения борьбы).
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