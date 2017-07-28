«Я шагала в неизвестность». Шарапова — о первом матче после возвращения
В первой части эссе, написанном Марией Шараповой, — об отношении к критикам и к неопределённости и об эмоциях от первого матча в Штутгарте.
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Возвращение Марии Шараповой на корт после 15-месячной дисквалификации по определению не могло получиться простым. Давление журналистов, нападки коллег, психологический прессинг скомкали первый месяц после возвращения, а на турнире в Риме Шарапова и вовсе получила неприятную травму ноги,
«Я делала шаг навстречу неизвестности»
«Перед моим первым матчем после возвращения казалось, всех, кто окружал меня, интересовал только один вопрос, как я буду себя чувствовать. Были ли это мои друзья, семья или те немногие журналисты, с кем я общалась перед турниром, этот вопрос мне задавали чаще всего: «Маша, что ты будешь чувствовать?» И мой ответ всегда был одним и тем же — я не имею ни малейшего понятия.
Это было абсолютной правдой. Я просто… не имела понятия! Буду ли я нервничать? Буду ли чувствовать себя радостной? Уверенной? Буду ли осторожничать? Счастливой или расстроенной? Любимой или ненавистной? Почувствую облегчение или буду напугана? С одной стороны, кажется, что описать или предугадать ощущения очень просто. Но с другой… почти невозможно. Казалось, что все эмоции, которые только существуют в мире, будут со мной в тот момент в Штутгарте, когда я выйду на корт впервые после 15 месяцев вне игры.
И я думаю, изначально мои инстинкты готовили меня к любому повороту событий. Мой внутренний монолог выглядел примерно так: «А как я отреагирую, если буду чувствовать себя так? А если так, вот так или так?» И так далее. И разве в этом есть
Но довольно скоро я осознала, что любые приготовления такого рода бесполезны. Как бы сильно я ни старалась, просто не было способа подготовить себя ко всему, что меня ждало. Я могла попробовать предугадать, представить, проиграть каждый сценарий в голове, но невозможно узнать, что произойдёт на самом деле. И я поняла, что у меня нет выбора. Мне просто нужно было сделать шаг на корт, глубоко вдохнуть и отдаться действительности, в которой я не имела ни малейшего представления, что меня ждёт. Я делала шаг навстречу неизвестности.
«15 лет длились чертовски долго»
Мои отношения с неопределённостью всегда были сложными. Как теннисистка — и я уверена, что это касается многих других профессий, — я обнаружила, что нахожусь в самом центре этой борьбы определённости с неопределённостью. Определённость приходит вместе с повседневными делами: нескончаемые занятия в зале, нескончаемые тренировки, нескончаемые переезды, нескончаемый сон в кровати вдали от дома, нескончаемые одинокие получасовые поездки в машине к кортам и прослушивание первой попавшейся музыки, нескончаемый календарь, который снова зациклится раньше, чем ты успеешь моргнуть.
Но при этом повседневность всё время подкидывает и
И после 15 лет этой рутины, после 15 лет определённости и неопределённости знаете, что я могу сказать? Это время длилось чертовски долго. Какое же это странное ощущение: часы, расписание, календарь — они никогда не останавливаются. И ты постоянно чувствуешь, как будто они возвращаются к нулю.
И даже в тот самый момент, когда я готовилась к первому матчу после 15 месяцев, это ощущение не покидало меня.
Но другая часть меня понимала, что в этот раз обстоятельства сделали мой новый перерыв исключительным. В отстранении (осуждении, придирках к каждому твоему слову, эмоциональном напряжении) есть
«В ночь перед первым матчем спала так крепко, как никогда за последние годы»
Существовало и знание, и неизвестность. Нужно было не просто вернуться, но поверить в возвращение. За день до матча я разговаривала с мамой.
Обычно она ездит на турниры вместе со мной, но никогда не ходит на матчи. Серьёзно — моя мама, наверное, была за 10 лет только на трёх матчах. Просто мне кажется, что турнирная атмосфера, ложи игроков, просмотр матча с трибун и всё вот это — не её (мамам приходится создавать свои собственные правила). В любом случае в ночь перед матчем мы с ней как обычно разговаривали обо всём на свете — как это всегда делают мамы и дочери. И когда мы постепенно закруглялись и я собиралась вернуться в свой номер… ну, я просто так, ни с чего, спросила её: «Мам, ты не хочешь завтра прийти?»
Не знаю, что мною двигало. Это был один из тех моментов, когда ты до конца не знаешь, что скажешь, пока не начинаешь говорить, и когда ты даже не полностью отдаёшь себе отчёт в сказанном. Мама на несколько секунд задумалась. Потом она посмотрела на меня и сказала: «Знаешь что? Да. Да, я хочу».
Это был совсем крохотный момент, даже не разговор, но как только он произошёл, я почувствовала, как много он для меня значит. Мне кажется, я уже знала, насколько этот матч будет отличаться от всех остальных, что я играла раньше. И вместо того чтобы убежать и спрятаться от этих эмоций, часть меня решила практически… противостоять ей лоб в лоб. Да, этот матч будет другим. Но он пройдёт по моим правилам.
Я пожелала маме спокойной ночи и сказала, что увижусь с ней завтра. В ту ночь я спала так крепко, как никогда за последние годы.
«Я всегда старалась быть великодушной по отношению ко всем критикам»
Сейчас я собираюсь признаться вам кое в чём — мне нравится хранить небольшую загадочность.
Я никогда не была человеком, который хочет всеобщего признания или чтобы меня все любили или хотя бы понимали. Иногда я намеренно задаюсь вопросом — может быть, в этом есть
Я начала замечать это несколько лет назад, и это просто поражает меня. Словно существует Машина Мнений или Машина Одобрения, и она полностью всех поглощает. И кто знает — может быть, я
Хочу ли я, чтобы люди писали обо мне в «Твиттере», говорили про меня, чтобы я волновала их или чтобы они приходили смотреть мои матчи? Безусловно. Не буду кривить душой: я усердно работала, чтобы добраться туда, где я нахожусь. И существование в центре внимания — это лишь часть того, к чему я пришла. Я всегда хочу играть в
С одной стороны, я вижу всё, что происходит вокруг. Я знаю, что многие из моих коллег говорили про меня и как некоторые из них критиковали меня в прессе. Если вы обычный человек, у которого бьётся сердце, мне кажется, такие вещи никогда нельзя будет полностью проигнорировать. И я не думаю, что такие выпады
Но в то же самое время… Я всегда старалась быть великодушной по отношению ко всем критикам, кем бы они ни были. Мне никогда не хотелось отвечать людям, поливающим меня грязью, в таком же стиле. Это всегда было для меня важно. Я всегда хотела отвечать, демонстрируя изящество, — этому меня научила мама, одна из самых изящных и элегантных женщин, которых я знаю. Я хотела показать критикам, показать всем, что быть выше этого — это мой осознанный выбор.
При этом нельзя сказать, что это простой выбор. Поверьте — легче было бы поступать
Но мне это
Но существует ещё и иной вид уязвимости, который я обнаружила в последние несколько месяцев — он не имеет ничего общего с критикой или коллегами. Это касается моих болельщиков….
Продолжение следует.
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