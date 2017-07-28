Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Стэнфорде
Организаторы турнира в Стэнфорде объявили о предоставлении «уайлд-кард» двукратной победительнице Уимблдона чешской теннисистке Петре Квитовой, сообщает официальный сайт тура.
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Турнир пройдёт с 31 июля по 6 августа.
Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге. На Уимблдоне-2017 Квитова также дошла до второго круга.
Ранее сообщалось, что в Стэнфорде также сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Беларуси Виктория Азаренко.
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