Пауза для Джокера. Почему Джокович пропускает остаток сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В четвертьфинале Уимблдона Новак Джокович, встречаясь с чехом Томасом Бердыхом, не сумел продолжить борьбу во втором сете при счете 7:6, 2:0 в пользу соперника. На пресс-конференции 12-кратный чемпион «Больших шлемов» признался, что причиной стала травма локтя, которая беспокоит его на протяжении последних полутора лет. Ранее о проблемах с рукой Джокович никогда не говорил.

— Я мог играть, пока боль была терпимой, но теперь это стало просто невозможно. Моему организму нужен перерыв — в ближайшее время мы проанализируем ситуацию с моей командой, еще раз проконсультируемся с врачами и примем решение о том, что делать дальше, — рассказал Новак.

Также он добавил, что не хочет ложиться по нож хирургов.

— Мне не нравится перспектива проведения операции, так же как не хочется и травить себя таблетками. В такой ситуации логичнее взять продолжительный перерыв, причем не только для тела, но и для сознания, — отметил Джокович.

Тогда и стало понятно, что серб может досрочно завершить текущий сезон, который и так принес ему больше разочарований (вроде вылета во втором круге Australian Open от Дениса Истомина), чем побед.

ЗАБАВНЫЙ ФАКТ

Официально о том, что он пропустит остаток сезона, Новак объявил 26 июля. Забавно — ровно год назад в этот же день то же самое решение озвучил Роджер Федерер, который повредил спину на Уимблдоне. Роджер до этого никогда не пропускал столь длительные отрезки и многие решили, что швейцарец близок к тому, чтобы завершить карьеру в принципе. Чем в итоге обернулось возвращение, мы все прекрасно знаем — в этом году Федерер победил на Australian Open и Уимблдоне, взял еще ряд крупных титулов, и потерпел только два поражения — от Евгения Донского в Дубае и Томми Хааса в Галле (одно курьезнее другого).

Впрочем, это — Роджер. Как все получится у переживающего игровой кризис Джоковича, никто не знает.

ПОЧЕМУ НУЖЕН ПЕРЕРЫВ?

Врач сборной Сербии в Кубке Дэвиса Здеслав Милинкович рассказал кое-что о состоянии здоровья Новака, который в этом году дважды успел сыграть за национальную команду (в том числе, против России в Нише).

— Проблема с локтем беспокоит Ноле уже полтора года, но благодаря определенным медицинским процедурам и его потрясающей природной выносливости Джокович умудрялся играть, несмотря ни на что. Однако в итоге травма стала хронической. Решение прекратить борьбу с Бердыхом и сняться было верным — я буквально молился, чтобы Новак поступил именно так, потому что знал — он играет через страшную боль!

— Локоть — особенная часть тела, он не защищен мышцами — только кожей. И в некоторых видах спорта — в бейсболе, теннисе, гандболе — он особенно уязвим, — добавил Милинкович. — Конкретно в случае с Джоковичем Новак получил ушиб кости. Сложность здесь в том, что при такой травме нужно длительное время на восстановление — примерно 6−12 недель.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ?

Джокович не стал делиться подробностями лечения, отметив только, что ему необходим длительный отдых. В ближайшие два месяца Новак не будет выходить на корт и брать в руки ракетку, однако для поддержания общей физической формы продолжит заниматься физподготовкой. Так же серб отметил, что Андре Агасси, вошедший в его команду в качестве тренера еще перед «Ролан Гаррос», продолжит работу с Джоковичем в 2018 году.

КАК УПАДЕТ РЕЙТИНГ НОВАКА?

До конца этого сезона Джоковичу предстояло защитить 3740 очков. С начала года он потерял две позиции в рейтинге ATP, опустившись со второй строчки на четвертую (его обошли Федерер и Надаль). Теперь же вылетит из топ-10.

В конце лета и осенью 2016-го Новак выиграл титул «Мастерса» в Торонто, доходил до финалов US Open (уступил Вавринке) и Итогового чемпионата ATP (Маррею), полуфинала в Шанхае (проиграл Баутиста-Агуту) и четвертьфинала в Париже (Марину Чиличу). Кроме того, Джокович вылетел в первом круге Олимпиаде в Рио, не справившись с Хуаном-Мартином Дель-Потро, но за выступление на Играх рейтинговые очки не дают.

Сейчас в активе Новака — 6325 баллов. К ноябрю останется 2585 — это соответствует текущей 14-й позиции рейтинга (у нынешней 13-й ракетки мира, бельгийца Давида Гоффена 2605 очков, у идущего следом Бердыха — 2570). Впрочем, вряд ли Джоковича сильно волнует такой расклад. Значение для него имеет только первая строчка. А вот удастся ли сербу на нее вернуться — большой вопрос.