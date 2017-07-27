Шарапова: Стены, которыми я окружаю себя, не такие уж непреодолимые
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала, как перенесла дисквалификацию за употребление мельдония и как относится к критике в свой адрес.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Часть меня чувствовала, что я уже проходила через это раньше. В 2008-м я перенесла операцию на плече и так же долго тренировалась. После того опыта я была уверена, что могу пропустить долгий период времени и вернуться на прежний уровень.
Но другая часть меня знала, что в этой паузе в выступлениях было нечто уникальное. В дисквалификации
Мне не нужно знать, что люди думают обо мне. Мне всегда было достаточно знать то, что они просто говорят обо мне. Я заметила, что пересекаются мнения людей, считающих меня мистической персоной, и тех, кто полагает, что я неуязвима. Правда в том, что я всё время уязвима, как и другие. Стены, которыми я окружаю себя, не такие уж непреодолимые, как люди думают.
Уверена, что в предстоящем хардовом сезоне я
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