Дональд Янг завершил выступление на соревнованиях в Атланте

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Поединок продолжался 59 минут. За это время 28-летний Дональд выполнил пять подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Тогда как 29-летний Лукаш сделал три эйса и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Словак вышел вперёд по личным встречам игроков — 2:1.

В четвертьфинале соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сыграет либо с американцем Джоном Иснером, либо с канадцем Вашеком Поспишилом.