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https://sport.mail.ru/news/tennis/30504292/
27 июля 2017, 1:37 | Теннис | GoTennis.ru

Дональд Янг завершил выступление на соревнованиях в Атланте

51-я ракетка мира, американец Дональд Янг, проиграл словаку Лукашу Лацко, занимающему 129-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 во втором круге турнира в Атланте.

51-я ракетка мира американец <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Янг</span> проиграл словаку <span class=error>Лукашу</span> <span class=error>Лацко</span> занимающему 129-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 1/6 во втором круге турнира в Атланте. Увеличить
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Поединок продолжался 59 минут. За это время 28-летний Дональд выполнил пять подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Тогда как 29-летний Лукаш сделал три эйса и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Словак вышел вперёд по личным встречам игроков — 2:1.

В четвертьфинале соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сыграет либо с американцем Джоном Иснером, либо с канадцем Вашеком Поспишилом.
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