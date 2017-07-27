Дональд Янг завершил выступление на соревнованиях в Атланте
51-я ракетка мира, американец Дональд Янг, проиграл словаку Лукашу Лацко, занимающему 129-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 во втором круге турнира в Атланте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продолжался 59 минут. За это время 28-летний Дональд выполнил пять подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Тогда как 29-летний Лукаш сделал три эйса и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Словак вышел вперёд по личным встречам игроков — 2:1.
В четвертьфинале соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сыграет либо с американцем Джоном Иснером, либо с канадцем Вашеком Поспишилом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter