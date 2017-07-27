Атланта. 20 эйсов помогли Жилю Мюллеру одолеть Кантена Гали

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Первый очный поединок спортсменов продлился 2 часа 15 минут. 22-я ракетка мира, 34-летний Жиль, выполнил двадцать подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. 20-летний Кантен, занимающий 134-е место в мировой классификации, ни разу не брал подачу соперника, сделал двенадцать эйсов и три ошибки при подаче.