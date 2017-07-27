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https://sport.mail.ru/news/tennis/30504095/
27 июля 2017, 0:23 | Теннис | GoTennis.ru

Атланта. 20 эйсов помогли Жилю Мюллеру одолеть Кантена Гали

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер вышел в четвертьфинал турнира в Атланте, переиграв в трёх сетах француза Кантена Гали, — 6/4, 6/7 (1), 6/3.

Представитель Люксембурга <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> вышел в четвертьфинал турнира в Атланте переиграв в трёх сетах француза <span class=error>Кантена</span> Гали — 6/4 6/7 (1) 6/3. Увеличить
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Первый очный поединок спортсменов продлился 2 часа 15 минут. 22-я ракетка мира, 34-летний Жиль, выполнил двадцать подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. 20-летний Кантен, занимающий 134-е место в мировой классификации, ни разу не брал подачу соперника, сделал двенадцать эйсов и три ошибки при подаче.
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