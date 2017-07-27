Атланта. 20 эйсов помогли Жилю Мюллеру одолеть Кантена Гали
Представитель Люксембурга Жиль Мюллер вышел в четвертьфинал турнира в Атланте, переиграв в трёх сетах француза Кантена Гали, — 6/4, 6/7 (1), 6/3.
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Первый очный поединок спортсменов продлился 2 часа 15 минут. 22-я ракетка мира, 34-летний Жиль, выполнил двадцать подач навылет, реализовал два
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