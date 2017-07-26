Бушар: Многие хвалили меня за слова о Шараповой, потому что я сказала правду
69-я ракетка мира канадка Эжени Бушар поделилась воспоминаниями от победы над россиянкой Марией Шараповой со счётом 7:5, 2:6, 6:4 во втором круге турнира в Мадриде.
Напомним, что за несколько дней того матча Эжени назвала Марию обманщицей, не заслуживающей возвращения на корт.
«Из-за того, что было до матча, чувствовалось напряжение. Я вышла на корт, стараясь абстрагироваться от посторонних мыслей и сыграть как можно лучше. Я играла не только за себя, но и за всех тех, кто занимается спортом честно. Это было моей дополнительной мотивацией.
Перед матчем я получила огромную поддержку от игроков, тренеров, агентов и любителей тенниса. Многие хвалили меня за слова о Шараповой, потому что считали, что я сказала правду. Тогда я поняла, что многие считают так же, но боятся об этом сказать. Я не жалею, что честно рассказала о своём мнении, потому что всегда привыкла говорить правду, — приводит слова Бушар Sportsnet.
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