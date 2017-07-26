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https://sport.mail.ru/news/tennis/30503127/
26 июля 2017, 22:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: Я могла бы собрать пресс-конференцию, сесть и ответить на все, что обо мне говорили

Россиянка Мария Шарапова отметила, что не хочет вступать в словесную перепалку со своими критиками.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> отметила что не хочет вступать в словесную перепалку со своими критиками. Увеличить
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В адрес спортсменки прозвучало немало критических слов после ее дисквалификации, связанной с употреблением мельдония.

— Я ничего не забываю, — приводит The Players Tribune слова Шараповой. — Я знаю, что многие говорили обо мне, насколько критически они высказывались в прессе. Любой человек это запомнил бы. Такого рода вещи сложно игнорировать. Но я не думаю, что это обидно. Я всегда старалась спокойно относиться к критике вообще. Кем бы они ни были. Я никогда не хотела отвечать людям, которые на меня нападают, бросая в ответ грязь. Мне всегда хотелось отвечать им изящно, элегантно. Этому научила меня мама. Просто хочется однажды встретиться с критиками.

Конечно, легко было бы поступить иначе. Я могла бы собрать пресс-конференцию, сесть и ответить на все, что обо мне говорили. Это было бы похоже на бокс. Мне нравится бокс, я его очень люблю. И на такой пресс-конференции я была бы похожа на боксера, старалась бы уворачиваться, отвечать, возможно, пропустила бы несколько ударов.

Но меня это не интересует. Я в теннисе становлюсь истребителем. Свой выбор я сделала еще в молодости. А теперь придерживаюсь своей линии. Негатив вне корта — этого во мне нет. Это трудно объяснить, сложнее это понять. Но я просто очень уважаю всех игроков в туре, включая своих критиков.
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