Мария Шарапова: Я могла бы собрать пресс-конференцию, сесть и ответить на все, что обо мне говорили
Россиянка Мария Шарапова отметила, что не хочет вступать в словесную перепалку со своими критиками.
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В адрес спортсменки прозвучало немало критических слов после ее дисквалификации, связанной с употреблением мельдония.
— Я ничего не забываю, — приводит The Players Tribune слова Шараповой. — Я знаю, что многие говорили обо мне, насколько критически они высказывались в прессе. Любой человек это запомнил бы. Такого рода вещи сложно игнорировать. Но я не думаю, что это обидно. Я всегда старалась спокойно относиться к критике вообще. Кем бы они ни были. Я никогда не хотела отвечать людям, которые на меня нападают, бросая в ответ грязь. Мне всегда хотелось отвечать им изящно, элегантно. Этому научила меня мама. Просто хочется однажды встретиться с критиками.
Конечно, легко было бы поступить иначе. Я могла бы собрать
Но меня это не интересует. Я в теннисе становлюсь истребителем. Свой выбор я сделала еще в молодости. А теперь придерживаюсь своей линии. Негатив вне корта — этого во мне нет. Это трудно объяснить, сложнее это понять. Но я просто очень уважаю всех игроков в туре, включая своих критиков.
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