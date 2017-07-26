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https://sport.mail.ru/news/tennis/30503124/
26 июля 2017, 20:58 | Теннис | GoTennis.ru

Диего Шварцман пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер второго круга соревнований в Гамбурге, обыграв в трёх сетах немца Седрика-Марселя Штебе, — 1/6, 6/4, 6/2.

Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер второго круга соревнований в Гамбурге обыграв в трёх сетах немца <nobr>Седрика-Марселя</nobr> <span class=error>Штебе</span> — 1/6 6/4 6/2. Увеличить
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За 2 часа 4 минуты поединка 38-я ракетка мира 24-летний Диего, сделал два эйса и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. 26-летний Седрик-Марсель, занимающий 153-е место в мировой классификации, шесть раз брал подачу оппонента, выполнил семь подач навылет и не допускал двойных ошибок. Это была первая очная встреча игроков.

Следующим соперником Шварцмана на турнире German Tennis Championships будет немец Флориан Майер.
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