Диего Шварцман пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер второго круга соревнований в Гамбурге, обыграв в трёх сетах немца
Седрика-Марселя Штебе, — 1/6, 6/4, 6/2.
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За 2 часа 4 минуты поединка 38-я ракетка мира 24-летний Диего, сделал два эйса и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. 26-летний
Следующим соперником Шварцмана на турнире German Tennis Championships будет немец Флориан Майер.
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