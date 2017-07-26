Томаз Беллуччи покидает турнир Swiss Open Gstaad

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За 2 часа 54 минуты поединка 66-й номер рейтинга АТР, 29-летний Томаз, выполнил четыре подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил восемь двойных ошибок. 25-летний Генри, занимающий 95-ю позицию в мировой классификации, сделал одиннадцать эйсов и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Лааксонен померится силами с португальцем Жоао Соусой.