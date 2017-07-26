Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30502574/
26 июля 2017, 20:00 | Теннис | GoTennis.ru

Томаз Беллуччи покидает турнир Swiss Open Gstaad

Бразильский теннисист Томаз Беллуччи не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде, уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену, — 6/7 (2), 7/6 (4), 5/7.

Бразильский теннисист <span class=error>Томаз</span> Беллуччи не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену — 6/7 (2) 7/6 (4) 5/7. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 54 минуты поединка 66-й номер рейтинга АТР, 29-летний Томаз, выполнил четыре подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил восемь двойных ошибок. 25-летний Генри, занимающий 95-ю позицию в мировой классификации, сделал одиннадцать эйсов и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Лааксонен померится силами с португальцем Жоао Соусой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 мюнля

Пресс-служба WTA представила календарь соревнований на 2018 год

Новак Джокович: Агасси останется моим тренером на будущий сезон

Томаз Беллуччи покидает турнир Swiss Open Gstaad