Томаз Беллуччи покидает турнир Swiss Open Gstaad
Бразильский теннисист Томаз Беллуччи не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде, уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену, — 6/7 (2), 7/6 (4), 5/7.
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За 2 часа 54 минуты поединка 66-й номер рейтинга АТР, 29-летний Томаз, выполнил четыре подачи навылет, реализовал пять
Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Лааксонен померится силами с португальцем Жоао Соусой.
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