Гштаад. Елгин и Истомин покидают парные соревнования
Российский теннисист Михаил Елгин и Денис Истомин из Узбекистана не смогли преодолеть барьер 1/8 финала соревнований в Гштааде, проиграв голландцам Робина Хаазе и Сандеру Арендсу, — 4/6, 7/6 (2), 11:13.
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Встреча продлилась 1 час 27 минут. Михаил и Денис сделали семь эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Робин и Сандер выполнили две подачи навылет, реализовали три
В четвертьфинале турнира Swiss Open Gstaad Хаазе и Арендс сыграют со словаком Норбертом Гомбошем и португальцем Жоао Соусой.
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