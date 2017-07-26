Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30502434/
26 июля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Елгин и Истомин покидают парные соревнования

Российский теннисист Михаил Елгин и Денис Истомин из Узбекистана не смогли преодолеть барьер 1/8 финала соревнований в Гштааде, проиграв голландцам Робина Хаазе и Сандеру Арендсу, — 4/6, 7/6 (2), 11:13.

Российский теннисист Михаил <span class=error>Елгин</span> и Денис <span class=error>Истомин</span> из Узбекистана не смогли преодолеть барьер 1/8 финала соревнований в Гштааде проиграв голландцам <span class=error>Робина</span> <span class=error>Хаазе</span> и <span class=error>Сандеру</span> <span class=error>Арендсу</span> — 4/6 7/6 (2) 11:13. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Михаил и Денис сделали семь эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Робин и Сандер выполнили две подачи навылет, реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Swiss Open Gstaad Хаазе и Арендс сыграют со словаком Норбертом Гомбошем и португальцем Жоао Соусой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 мюнля

Пресс-служба WTA представила календарь соревнований на 2018 год

Новак Джокович: Агасси останется моим тренером на будущий сезон

Томаз Беллуччи покидает турнир Swiss Open Gstaad