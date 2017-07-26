Гштаад. Елгин и Истомин покидают парные соревнования

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Михаил и Денис сделали семь эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Робин и Сандер выполнили две подачи навылет, реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Swiss Open Gstaad Хаазе и Арендс сыграют со словаком Норбертом Гомбошем и португальцем Жоао Соусой.