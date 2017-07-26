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В свежем интервью 23-летняя Бушар заявила, что у неё нет сожалений по поводу слов о Шараповой.

«Забавно, что у неё нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой. Шарапова брала титулы, когда ещё не принимала мельдоний. Все ошибаются, но Мария — настоящая чемпионка.

Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка, — написал Сергачёв в своём микроблоге на сервисе Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lol she has no regrets and no titles compare to Sharapova <a href="https://t.co/gNl8skH5QG">https://t.co/gNl8skH5QG</a></p>— Mikhail Sergachev (@sergachev31) <a href="https://twitter.com/sergachev31/status/890134531046617089">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>