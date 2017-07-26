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26 июля 2017, 19:12 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Сергачёв: Шарапова — настоящая чемпионка, а Бушар ничего не выиграла в своей карьере

Игрок хоккейного клуба «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв прокомментировал высказывания канадки Эжени Бушар в адрес россиянки Марии Шараповой.

Игрок хоккейного клуба <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Михаил Сергачёв прокомментировал высказывания канадки <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> в адрес россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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В свежем интервью 23-летняя Бушар заявила, что у неё нет сожалений по поводу слов о Шараповой.

«Забавно, что у неё нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой. Шарапова брала титулы, когда ещё не принимала мельдоний. Все ошибаются, но Мария — настоящая чемпионка.

Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка, — написал Сергачёв в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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