Бостад. Каролин Гарсия отдала Саре Эррани лишь один гейм

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За 55 минут поединка 20-й номер рейтинга WTA, 23-летняя Каролин, записала в свой актив девять эйсов и пять брейков, не совершая ошибок при подаче. 30-летняя Сара, занимающая 87-ю строчку мировой табели о рангах, ни разу не брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Француженка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:2.

В матче за выход в полуфинал соревнований Ericsson Open Гарсия сразится либо с голландкой Кики Бертенс, либо с чешкой Барборой Крейчиковой.