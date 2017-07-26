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https://sport.mail.ru/news/tennis/30501744/
26 июля 2017, 18:14 | Теннис | GoTennis.ru

Бостад. Каролин Гарсия отдала Саре Эррани лишь один гейм

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв в двух сетах итальянку Сару Эррани, — 6/1, 6/0.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> вышла в четвертьфинал турнира в <span class=error>Бостаде</span> обыграв в двух сетах итальянку <span class=error>Сару</span> <span class=error>Эррани</span> — 6/1 6/0. Увеличить
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За 55 минут поединка 20-й номер рейтинга WTA, 23-летняя Каролин, записала в свой актив девять эйсов и пять брейков, не совершая ошибок при подаче. 30-летняя Сара, занимающая 87-ю строчку мировой табели о рангах, ни разу не брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Француженка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:2.

В матче за выход в полуфинал соревнований Ericsson Open Гарсия сразится либо с голландкой Кики Бертенс, либо с чешкой Барборой Крейчиковой.
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