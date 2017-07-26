Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30501743/
26 июля 2017, 18:13 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов завершил выступление на турнире в Гамбурге

71-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, в двух партиях уступил немцу Флориану Майеру, занимающему 101-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 4/6 во втором круге турнира в Гамбурге.

71-я ракетка мира россиянин Андрей Кузнецов в двух партиях уступил немцу <span class=error>Флориану</span> <span class=error>Майеру</span> занимающему 101-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/4 4/6 во втором круге турнира в Гамбурге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 26-летний Андрей выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Тогда как 33-летний Флориан сделал восемь эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале соревнований German Tennis Championships Майер сыграет с победителем игры немца Седрика-Марселя Штебе и аргентинца Диего Шварцмана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 мюнля

Андрей Кузнецов завершил выступление на турнире в Гамбурге

Бостад. Каролин Гарсия отдала Саре Эррани лишь один гейм

Роберто Баутиста-Агут успешно стартовал на соревнованиях в Гштааде