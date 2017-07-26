Андрей Кузнецов завершил выступление на турнире в Гамбурге
71-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, в двух партиях уступил немцу Флориану Майеру, занимающему 101-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 4/6 во втором круге турнира в Гамбурге.
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Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 26-летний Андрей выполнил пять подач навылет, реализовал три
В четвертьфинале соревнований German Tennis Championships Майер сыграет с победителем игры немца
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