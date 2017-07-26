Андрей Кузнецов завершил выступление на турнире в Гамбурге

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Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 26-летний Андрей выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Тогда как 33-летний Флориан сделал восемь эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.