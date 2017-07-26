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https://sport.mail.ru/news/tennis/30501732/
26 июля 2017, 18:09 | Теннис | Прессбол

Максим Мирный и Даниэль Нестор вышли в ¼ финала парного разряда на турнире АТП в Гамбурге

В матче 1/8 финала парного разряда на теннисном турнире АТП в немецком Гамбурге белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор взяли верх над аргентинским дуэтом.

В матче 1/8 финала парного разряда на теннисном турнире АТП в немецком Гамбурге белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор взяли верх над аргентинским дуэтом Федерико Делбонис/Леонардо Майер — 6:3, 6:4.

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Новости Тенниса

Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в мировом теннисном рейтинге

Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в мировом теннисном рейтинге

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в рейтинге АТР и занимает сейчас 123-е место. Это лучший показатель среди всех белорусских теннисистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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