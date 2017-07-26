Максим Мирный и Даниэль Нестор вышли в ¼ финала парного разряда на турнире АТП в Гамбурге
В матче 1/8 финала парного разряда на теннисном турнире АТП в немецком Гамбурге белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор взяли верх над аргентинским дуэтом.
В матче 1/8 финала парного разряда на теннисном турнире АТП в немецком Гамбурге белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор взяли верх над аргентинским дуэтом Федерико Делбонис/Леонардо Майер — 6:3, 6:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter