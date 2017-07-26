Джокович заявил, что пропустит остаток сезона 2017 года
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Бывшая первая ракетка мира и обладатель карьерного Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович заявил, что из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Джокович 12 июля не смог доиграть четвертьфинальный матч Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом
В среду серб в своем аккаунте в сети Facebook объявил, что пропустит остаток сезона, в том числе US Open-2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter