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26 июля 2017, 16:24 | Теннис | Р-Спорт

Джокович заявил, что пропустит остаток сезона 2017 года

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Бывшая первая ракетка мира и обладатель карьерного Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович заявил, что из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США 2017 года.

Бывшая первая ракетка мира и обладатель карьерного Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович заявил что из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США 2017 года. Увеличить
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Джокович 12 июля не смог доиграть четвертьфинальный матч Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за травмы локтя.

В среду серб в своем аккаунте в сети Facebook объявил, что пропустит остаток сезона, в том числе US Open-2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.
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