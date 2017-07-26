Шарапова: Я сыграла лучше, чем неделю назад, и смогла добиться прогресса

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На этой неделе бывшая первая ракетка мира, выступающая за команду «Орандж Каунти Брейкерс», сначала в дуэте со словенкой Андреей Клепач обыграла хорватку Дарию Юрак и американку Шелби Роджерс («Сан-Диего Авиаторс») со счётом 5:2, а затем победила Роджерс со счётом 5:3.

«Я сыграла лучше, чем неделю назад. Я смогла добиться прогресса. Это была одна из главных причин, по которой я решила сыграть в этих соревнованиях», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.