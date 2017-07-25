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https://sport.mail.ru/news/tennis/30491901/
25 июля 2017, 20:47 | Теннис | GoTennis.ru

Тампере. Алексей Ватутин реализовал четыре брейк-пойнта из 24-х, но победил в первом круге

183-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, на старте турнира категории «Челленджер» в Тампере обыграл француза Тристана Ламазина, занимающего 253-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 5/7, 6/4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут, за которые Алексей реализовал четыре брейк-пойнта из двадцати четырёх, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Тристан сделал восемь эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Ватутин сыграет со шведом Фредом Симонссоном.
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