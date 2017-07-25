Тампере. Алексей Ватутин реализовал четыре брейк-пойнта из 24-х, но победил в первом круге

Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут, за которые Алексей реализовал четыре брейк-пойнта из двадцати четырёх, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Тристан сделал восемь эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Ватутин сыграет со шведом Фредом Симонссоном.