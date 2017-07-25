Тампере. Алексей Ватутин реализовал четыре брейк-пойнта из 24-х, но победил в первом круге
183-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, на старте турнира категории «Челленджер» в Тампере обыграл француза Тристана Ламазина, занимающего 253-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 5/7, 6/4.
Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут, за которые Алексей реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Ватутин сыграет со шведом Фредом Симонссоном.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter