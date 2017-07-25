Гамбург. Андрей Рублёв взял всего четыре гейма в стартовом матче
49-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в первом круге турнира в Гамбурге уступил немцу Филиппу Кольшрайберу, занимающему 58-е место мирового рейтинга, — 3/6, 1/6.
За 1 час 11 минут матча Андрей сделал по одному эйсу и брейку, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Филипп шесть раз подал навылет и реализовал пять
Во втором круге соревнований German Tennis Championships Кольшрайбер сыграет с французом Жилем Симоном.
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