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25 июля 2017, 20:47 | Теннис | GoTennis.ru

Гамбург. Андрей Рублёв взял всего четыре гейма в стартовом матче

49-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в первом круге турнира в Гамбурге уступил немцу Филиппу Кольшрайберу, занимающему 58-е место мирового рейтинга, — 3/6, 1/6.

За 1 час 11 минут матча Андрей сделал по одному эйсу и брейку, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Филипп шесть раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований German Tennis Championships Кольшрайбер сыграет с французом Жилем Симоном.
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