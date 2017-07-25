Гамбург. Андрей Рублёв взял всего четыре гейма в стартовом матче

За 1 час 11 минут матча Андрей сделал по одному эйсу и брейку, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Филипп шесть раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований German Tennis Championships Кольшрайбер сыграет с французом Жилем Симоном.