Блинкова и Морозова покидают парный турнир в Бостаде
Россиянка Анна Блинкова и беларуска Лидия Морозова на старте парных соревнований Ericsson Open уступили немке Николе Гойер и шведке Ребекке Петерсон — 6/2, 1/6, 6:10.
За 1 час 11 минут матча Анна и Лидия сделали один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Никола и Ребекка реализовали три
В четвертьфинале парного турнира в Бостаде Гойер и Петерсон сыграют либо с Марией Иригойен и Барборой Крейчиковой (Аргентина/Чехия), либо с Моной Бартель и Йоханной Ларссон (Германия/Швеция).
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