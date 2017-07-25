Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30491488/
25 июля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Блинкова и Морозова покидают парный турнир в Бостаде

Россиянка Анна Блинкова и беларуска Лидия Морозова на старте парных соревнований Ericsson Open уступили немке Николе Гойер и шведке Ребекке Петерсон — 6/2, 1/6, 6:10.

За 1 час 11 минут матча Анна и Лидия сделали один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Никола и Ребекка реализовали три брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира в Бостаде Гойер и Петерсон сыграют либо с Марией Иригойен и Барборой Крейчиковой (Аргентина/Чехия), либо с Моной Бартель и Йоханной Ларссон (Германия/Швеция).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
25 мюнля

Состоялась свадьба Жюльена Беннето (ФОТО)

Тампере. Алексей Ватутин реализовал четыре брейк-пойнта из 24-х, но победил в первом круге

Гамбург. Андрей Рублёв взял всего четыре гейма в стартовом матче