Блинкова и Морозова покидают парный турнир в Бостаде

За 1 час 11 минут матча Анна и Лидия сделали один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Никола и Ребекка реализовали три брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира в Бостаде Гойер и Петерсон сыграют либо с Марией Иригойен и Барборой Крейчиковой (Аргентина/Чехия), либо с Моной Бартель и Йоханной Ларссон (Германия/Швеция).