Андрей Кузнецов: В первом сете мне не хватило удачи

«Понимал, что встреча точно не будет простой, ведь Пабло прекрасно играет на грунте. В первом сете мне не хватало удачи, но я сумел справиться с давлением и не опустил руки.

Продолжал бороться, так что доволен своей игрой. Знал, что должен быть агрессивным на приёме, поэтому выжидал шанс, особенно в третьей партии, — цитирует Кузнецова пресс-служба Тура.