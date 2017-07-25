Андрей Кузнецов: В первом сете мне не хватило удачи
Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал победу над уругвайцем Пабло Куэвасом на старте турнира в Гамбурге.
«Понимал, что встреча точно не будет простой, ведь Пабло прекрасно играет на грунте. В первом сете мне не хватало удачи, но я сумел справиться с давлением и не опустил руки.
Продолжал бороться, так что доволен своей игрой. Знал, что должен быть агрессивным на приёме, поэтому выжидал шанс, особенно в третьей партии, — цитирует Кузнецова
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