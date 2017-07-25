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https://sport.mail.ru/news/tennis/30491225/
25 июля 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Бостад. Каролин Возняцки победила Полин Парментье

Седьмая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки, на старте соревнований Ericsson Open взяла верх над француженкой Полин Парментье, занимающей 107-е место мирового рейтинга, — 6/3, 3/6, 6/2.

Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты, за которые Каролин один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Полин сделала пять эйсов и четыре брейка, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в пользу датчанки.

Во втором раунде турнира в Бостаде Возняцки сразится со швейцаркой Викторией Голубич, которая со счётом 6/4, 6/3 одолела итальянку Мартину Тревизан.
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