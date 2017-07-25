Бостад. Каролин Возняцки победила Полин Парментье
Седьмая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки, на старте соревнований Ericsson Open взяла верх над француженкой Полин Парментье, занимающей 107-е место мирового рейтинга, — 6/3, 3/6, 6/2.
Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты, за которые Каролин один раз подала навылет и реализовала шесть
Во втором раунде турнира в Бостаде Возняцки сразится со швейцаркой Викторией Голубич, которая со счётом 6/4, 6/3 одолела итальянку Мартину Тревизан.
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