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https://sport.mail.ru/news/tennis/30489993/
25 июля 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Елизавета Куличкова нанесла поражение Екатерине Александровой в Бостаде

Российская теннисистка Елизавета Куличкова преодолела барьер первого круга турнира в Бостаде, обыграв в трёх сетах россиянку Екатерину Александрову, — 6/4, 4/6, 7/6 (5).

Российская теннисистка Елизавета <span class=error>Куличкова</span> преодолела барьер первого круга турнира в <span class=error>Бостаде</span> обыграв в трёх сетах россиянку Екатерину <span class=error>Александрову</span> — 6/4 4/6 7/6 (5). Увеличить
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Матч продлился 2 часа 2 минуты. 159-я ракетка мира, 21-летняя Елизавета, записала в свой актив восемь брейков и три эйса, 11 раз ошибившись при подаче. 22-летняя Александрова, занимающая 92-ю строчку мировой классификации, восемь раз брала подачу соперницы, совершила шесть эйсов и 12 двойных ошибок. Куличкова увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором раунде соревнований Ericsson Open Елизавета сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
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