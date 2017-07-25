Елизавета Куличкова нанесла поражение Екатерине Александровой в Бостаде

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Матч продлился 2 часа 2 минуты. 159-я ракетка мира, 21-летняя Елизавета, записала в свой актив восемь брейков и три эйса, 11 раз ошибившись при подаче. 22-летняя Александрова, занимающая 92-ю строчку мировой классификации, восемь раз брала подачу соперницы, совершила шесть эйсов и 12 двойных ошибок. Куличкова увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором раунде соревнований Ericsson Open Елизавета сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.