Бостад. Катержина Синякова добилась победы на старте турнира
Чешская теннисистка Катержина Синякова преодолела барьер первого круга соревнований в Бостаде, обыграв в трёх партиях шведку Ребекку Петерсон, — 6/3, 3/6, 6/1.
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За 2 часа 20 минут поединка 44-я ракетка мира, 21-летняя Катержина, сделала шесть брейков и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче. Её ровесница Петерсон, занимающая 181-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и восемь двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Во втором раунде турнира Ericsson Open Синякова сыграет с голландкой Арантой Рус, победившей румынку Патрицию Марию Тиг, — 6/2, 6/3.
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