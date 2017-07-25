Елена Янкович победила в первом круге турнира в Наньчане

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За 1 час 48 минут матча 70-я ракетка мира, 32-летняя Елена, записала в свой актив семь брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Кан Цза Ки, занимающая 377-ю позицию в мировой классификации, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнир Jiangxi Open Янкович сыграет с ещё одной китаянкой Цзин-Цзин Лю.

Jiangxi Open. Результаты второго игрового дня.