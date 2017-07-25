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25 июля 2017, 16:26 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Янкович победила в первом круге турнира в Наньчане

Сербская теннисистка Елена Янкович преодолела барьер первого раунда соревнований в Наньчане, переиграв в двух сетах китаянку Кан Цза Ки, — 6/2, 7/5.

Сербская теннисистка Елена <span class=error>Янкович</span> преодолела барьер первого раунда соревнований в Наньчане переиграв в двух сетах китаянку <span class=error>Кан</span> <span class=error>Цза</span> Ки — 6/2 7/5. Увеличить
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За 1 час 48 минут матча 70-я ракетка мира, 32-летняя Елена, записала в свой актив семь брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Кан Цза Ки, занимающая 377-ю позицию в мировой классификации, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнир Jiangxi Open Янкович сыграет с ещё одной китаянкой Цзин-Цзин Лю.

Jiangxi Open. Результаты второго игрового дня.

Риса Одзаки — Чжу Линь — 0/6, 5/7
Цзин-Цзин Лю — Зарина Дияс — 6/3, 1/6, 7/6 (6)
Ван Яфань — Мию Като — 6/1, 6/4
Арина Родионова — Дуань Йин-Йин — 7/5, 6/4.
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