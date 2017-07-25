Елена Янкович победила в первом круге турнира в Наньчане
Сербская теннисистка Елена Янкович преодолела барьер первого раунда соревнований в Наньчане, переиграв в двух сетах китаянку Кан Цза Ки, — 6/2, 7/5.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 48 минут матча 70-я ракетка мира, 32-летняя Елена, записала в свой актив семь брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Кан Цза Ки, занимающая 377-ю позицию в мировой классификации, реализовала четыре
Во втором круге турнир Jiangxi Open Янкович сыграет с ещё одной китаянкой
Jiangxi Open. Результаты второго игрового дня.
Риса Одзаки — Чжу Линь — 0/6, 5/7
Ван Яфань — Мию Като — 6/1, 6/4
Арина Родионова — Дуань
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter