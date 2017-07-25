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https://sport.mail.ru/news/tennis/30489651/
25 июля 2017, 16:25 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Гамбурге

Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 67-е место в рейтинге АТР, завершил выступление на турнире в Гамбурге.

Украинский теннисист Александр <span class=error>Долгополов</span> занимающий 67-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> завершил выступление на турнире в Гамбурге. Увеличить
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28-летний украинец проиграл в трёх сетах бразильцу 23-летнему бразильцу Тьяго Монтейро, находящемуся на 114-й строчке мировой табели о рангах, — 6/7 (5), 6/3, 3/6.

Во втором раунде соревнований Swiss Open Gstaad Монтейро сразится либо с аргентинцем Ренцо Оливо, либо с Робином Хаазе из Нидерландов.
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