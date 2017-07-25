Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Гамбурге
Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 67-е место в рейтинге АТР, завершил выступление на турнире в Гамбурге.
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28-летний украинец проиграл в трёх сетах бразильцу 23-летнему бразильцу Тьяго Монтейро, находящемуся на 114-й строчке мировой табели о рангах, — 6/7 (5), 6/3, 3/6.
Во втором раунде соревнований Swiss Open Gstaad Монтейро сразится либо с аргентинцем Ренцо Оливо, либо с Робином Хаазе из Нидерландов.
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