Гамбург. Карен Хачанов с победы стартовал на соревнованиях
Российский теннисист Карен Хачанов прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, нанеся поражение немцу Рудольфу Мёллекеру, — 6/4, 6/3.
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Поединок продлился 1 час 9 минут. 32-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и семь эйсов. 16-летний Мёллекер, занимающий 923-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча игроков.
Во втором круге соревнований German Tennis Championships Хачанов сыграет либо с британцем Альяжем Бедене, либо с доминиканцем Хосе Эрнандесом.
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