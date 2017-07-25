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25 июля 2017, 16:07 | Теннис | GoTennis.ru

Гамбург. Карен Хачанов с победы стартовал на соревнованиях

Российский теннисист Карен Хачанов прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, нанеся поражение немцу Рудольфу Мёллекеру, — 6/4, 6/3.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге нанеся поражение немцу Рудольфу Мёллекеру — 6/4 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 9 минут. 32-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и семь эйсов. 16-летний Мёллекер, занимающий 923-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований German Tennis Championships Хачанов сыграет либо с британцем Альяжем Бедене, либо с доминиканцем Хосе Эрнандесом.
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