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25 июля 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Бостад. Юлия Гёргес не сумела завершить матч первого раунда

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес не смогла доиграть поединок первого круга турнира в Бостаде против болгарки Виктории Томовой. Игра была остановлена во втором сете при счёте 4/6, 2/2. Причины отказа Юлии на данный момент неизвестны.

Немецкая теннисистка Юлия <span class=error>Гёргес</span> не смогла доиграть поединок первого круга турнира в <span class=error>Бостаде</span> против болгарки Виктории <span class=error>Томовой</span>. Игра была остановлена во втором сете при счёте 4/6 2/2. Причины отказа Юлии на данный момент неизвестны. Увеличить
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, 45-я ракетка мира, 28-летняя Гёргес, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и две двойные ошибки. 22-летняя Виктория, занимающая 167-е место в мировой классификации, реализовала два брейк-пойнта, выполнила один эйс и один раз ошиблась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде соревнований Ericsson Open Томова сыграет с сербкой Александрой Крунич, победившей шведку Корнелию Эмили Листер, — 6/1, 6/2.
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