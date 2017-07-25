Бостад. Юлия Гёргес не сумела завершить матч первого раунда
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес не смогла доиграть поединок первого круга турнира в Бостаде против болгарки Виктории Томовой. Игра была остановлена во втором сете при счёте 4/6, 2/2. Причины отказа Юлии на данный момент неизвестны.
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, 45-я ракетка мира, 28-летняя Гёргес, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и две двойные ошибки. 22-летняя Виктория, занимающая 167-е место в мировой классификации, реализовала два
Во втором раунде соревнований Ericsson Open Томова сыграет с сербкой Александрой Крунич, победившей шведку Корнелию Эмили Листер, — 6/1, 6/2.
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