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25 июля 2017, 15:32 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный завершил выступление на турнире в Гштааде

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Гштааде, проиграв в трёх сетах Раду Алботу из Молдавии, — 6/4, 6/7 (6), 5/7.

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Гштааде проиграв в трёх сетах <span class=error>Раду</span> <span class=error>Алботу</span> из Молдавии — 6/4 6/7 (6) 5/7. Увеличить
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Матч продлился 2 часа 51 минуту. 85-й номер рейтинга АТР, 35-летний Михаил, шесть раз брал подачу оппонента, сделал три эйса и девять двойных ошибок. 27-летний Раду, занимающий 132-ю позицию в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, выполнил один эйс и трижды ошибался при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Swiss Open Gstaad Албот сыграет с бельгийцем Давидом Гоффином.
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