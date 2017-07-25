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25 июля 2017, 14:57 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Кафельников: Если Рублёв прибавит в физподготовке, то сможет превзойти меня и Сафина

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил потенциал россиянина Андрея Рублёва, в минувший уик-энд победившего на турнире в Умаге.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира Евгений <span class=error>Кафельников</span> оценил потенциал россиянина Андрея <span class=error>Рублёва</span> в минувший <nobr>уик-энд</nobr> победившего на турнире в <span class=error>Умаге</span>. Увеличить
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Евгений Александрович прокомментировал статью ресурса Lenta.ru, в которой Рублёва сравнивают с ним и Маратом Сафиным.

«Если прибавит в физподготовке, то 1000% сможет добиться ещё большего, чем вышеупомянутые двое», — написал Кафельников в своём Twitter.
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