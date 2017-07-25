Евгений Кафельников: Если Рублёв прибавит в физподготовке, то сможет превзойти меня и Сафина

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Евгений Александрович прокомментировал статью ресурса Lenta.ru, в которой Рублёва сравнивают с ним и Маратом Сафиным.

«Если прибавит в физподготовке, то 1000% сможет добиться ещё большего, чем вышеупомянутые двое», — написал Кафельников в своём Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Если прибавит в физподготовке,то 1000% сможет добиться еще большего,чем вышеупомянутые двое?? <a href="https://t.co/ImwNHGP73I">https://t.co/ImwNHGP73I</a></p>— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) <a href="https://twitter.com/KYevgeni/status/889803438783164416">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>