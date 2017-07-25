Евгений Кафельников: Если Рублёв прибавит в физподготовке, то сможет превзойти меня и Сафина
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил потенциал россиянина Андрея Рублёва, в минувший уик-энд победившего на турнире в Умаге.
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Евгений Александрович прокомментировал статью ресурса Lenta.ru, в которой Рублёва сравнивают с ним и Маратом Сафиным.
«Если прибавит в физподготовке, то 1000% сможет добиться ещё большего, чем вышеупомянутые двое», — написал Кафельников в своём Twitter.
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