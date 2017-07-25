Всё ниже и ниже. Джокович впервые за десять лет покинет первую четвёрку
Дебют Андрея Рублёва в топ-50, предстоящий вылет Новака Джоковича из четвёрки и многое другое — в выпуске рубрики «Табель о рангах».
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Седьмой «лаки-лузер» с титулом
На прошедшей неделе Андрей Рублёв выиграл свой первый титул на турнире ATP в Умаге. Сделал это россиянин, попав в основу как «лаки-лузер». Андрей стал седьмым игроком в истории Открытой эры, кому удалось выиграть турнир с таким статусом и всего третьим за последний 21 год.
Предыдущим был Раджив Рам в Ньюпорте в 2009 году. Как и у Рублёва, это был первый титул Раджива в карьере. В основной сетке он заменил Мэрди Фиша, который был посеян под первым номером. Более того, самым тяжёлым для Раджива был четвертьфинал, где всё тоже дошло до решающего
За год до этого отличился Сергей Стаховский. Он попал в основную сетку Загреба как «лаки-лузер» и в первом же раунде одолел местного любимца Иво Карловича. В финале Стаховский играл против другого хорвата — Ивана Любичича. Нынешний тренер Роджера Федерера тогда был явным фаворитом, но Сергей обыграл его в двух сетах. Кстати, для Стаховского это тоже был первый титул в карьере.
Ещё четыре случая произошли в предыдущем веке — Кристиан Минусси (Сан-Пауло, 1991), Франсиско Клавет (Хилверсум, 1990), Билл Скэнлон (Мауи, 1978), Хайнц Гюнтхарт (Спрингфилд, 1977). Можно найти некоторую закономерность в том, что два случая всегда происходили с разницей в один год. Так что если вы верите в приметы, то в следующем году
АТР. Рублёв ворвался в топ-50
На следующей неделе уже сгорят очки за «Мастерс-1000» в Канаде прошлого года. В 2016-м там выиграл Новак Джокович, но сейчас серб восстанавливается от травмы и, скорее всего, даже пропустит US Open. 31 июля Новак опустится на пятую позицию и таким образом впервые с Уимблдона-2007 вылетит из топ-4.
Всего Джокович провёл 525 недель кряду в топ-4. Совсем недавно он обошёл лучшую серию Роджера Федерера, которая составила 522 недели. Рекордсменом является Коннорс (650), а вторым идёт Лендл (532). Вылет Джоковича из первой четвёрки в следующем рейтинге позволит тренеру Энди Маррея сохранить второе место по этому показателю.
На прошедшей неделе состоялись три турнира АТР-250. Мы уже отметили победу Рублёва в Умаге. Россиянин в июне только дебютировал в топ-100, а первый титул позволил ему рвануть разом на 49-е место! Андрей теперь является самым молодым игроком в топ-50.
Таким образом, среди первых 50 теннисистов теперь три россиянина — Карен Хачанов (32), Даниил Медведев (48) и Андрей Рублёв (49). Последний раз три российских теннисиста находились в топ-50 в
Кстати, в Гонке в Милан Рублёв уже вышел на третье место, обойдя Борну Чорича. Именно отказ Борны с турнира в Умаге подарил россиянину вторую жизнь. В NextGen гонке Хачанов занимает второе место, а Медведев — пятое.
Джон Иснер без проблем выиграл титул в Ньюпорте. На пути к трофею он обыграл всего одного соперника из топ-150. Это определённо самый лёгкий титул в карьере американца, после которого он вернулся в топ-20. А в Бостаде свой 27-й турнир выиграл Давид Феррер. У испанца был очень неудачный сезон, но победа в Швеции позволила ему подняться на 13 мест и занять 33-е место. То есть по крайней мере он может побороться за посев на US Open.
В третьем полуфинале за сезон побывал Андрей Кузнецов. На этой стадии в Бостаде он уступил Александру Долгополову. Украинец поднялся на 22 позиции и стал 67-м. Кузнецов тоже улучшил своё положение (с 88-й на 71-ю строчку).
Самый заметный рывок недели принадлежит Мэттью Эбдену. Австралиец в Ньюпорте из квалификации дошёл до финала и взлетел на 95 мест (на 154-ю позицию). Отметим также россиянина Алексея Ватутина. Он впервые в карьере выиграл челленджер. В финале в Познани он отыграл шесть матчболов у Гидо Андреоцци. 24-летний россиянин с 256-го места поднялся на 183-е.
WTA. Конта покинула топ-5
В прошлом году Йоханна Конта выиграла свой первый титул на турнире в Стэнфорде. В этом сезоне он проводится позже, но очки у британки сгорели 24 июля. Таким образом, Йоханна провела в топ-5 всего одну неделю, а затем опустилась на седьмую строчку. Её место в первой пятёрке досталось Элине Свитолиной.
У девушек прошли два маленьких турнира International. В Гштааде титул завоевала Кики Бертенс. Голландка поднялась на девять мест и стала 26-й. На 27-й строчке теперь находится Аннет Контавейт, которую она обыграла в финале. А в Бухаресте преуспела местная теннисистка Ирина Бегу. Она улучшила своё положение на 20 мест и стала 38-й. В финале ей уступила Юлия Гёргес, которая вернулась в топ-40. Из других новостей отметим, что 21-летняя Донна Векич дебютировала в топ-50.
Расклады грядущих недель
У мужчин в Гамбурге проходит один из слабейших АТР-500 в сезоне. В основной сетке нет ни одного теннисиста из топ-20. Это может быть хорошим шансом для плотных середняков серьёзно пополнить очковую копилку. Сразу несколько россиян расположились в основной сетке. В том числе Андрей Рублёв, который использовал статус SE, чтобы попасть в основную сетку. Его получают те теннисисты, которые в случае далёкого прохода на предыдущей неделе лишаются шанса сыграть квалификацию.
Уже проиграл в Гамбурге Евгений Донской. У россиянина вычтут 100 очков за победу на челленджере в 2016-м. Евгений опустится за пределы топ-100 в район 120-го места.
Кроме того, на этой неделе сгорят очки за канадский «Мастерс"-2016. Мы уже отметили, что Новак Джокович пропустит Стэна Вавринку. Григор Димитров вылетит из десятки, а его место достанется Александру Звереву.
У девушек 900 баллов вычтут у Симоны Халеп, но она всё равно останется на второй строчке. В финале она в прошлом году обыграла Мэддисон Кис. Американка вылетит из топ-20. В теории дебютировать в двадцатке может Ана Конюх, но её ещё могут обойти Кики Бертенс и Чжан Шуай. Каролина Возняцки приехала на скромный турнир в Бостаде. В случае успеха датчанка вытеснит Элину Свитолину из первой пятёрки.
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