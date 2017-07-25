Гамбург. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Пабло Куэваса
Российский теннисист Андрей Кузнецов прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, обыграв в трёх сетах уругвайца Пабло Куэваса, — 3/6, 7/5, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 71-я ракетка мира, 26-летний Андрей, записал в свой актив три брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 31-летний Куэвас, занимающий 26-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В матче за выход в ¼ финала соревнований German Tennis Championships Кузнецов сыграет с немцем Флорианом Майером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter