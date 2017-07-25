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https://sport.mail.ru/news/tennis/30488206/
25 июля 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Гамбург. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Пабло Куэваса

Российский теннисист Андрей Кузнецов прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, обыграв в трёх сетах уругвайца Пабло Куэваса, — 3/6, 7/5, 6/4.

Российский теннисист Андрей Кузнецов прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге обыграв в трёх сетах уругвайца <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэваса</span> — 3/6 7/5 6/4. Увеличить
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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 71-я ракетка мира, 26-летний Андрей, записал в свой актив три брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 31-летний Куэвас, занимающий 26-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований German Tennis Championships Кузнецов сыграет с немцем Флорианом Майером.
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