Гамбург. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Пабло Куэваса

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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 71-я ракетка мира, 26-летний Андрей, записал в свой актив три брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 31-летний Куэвас, занимающий 26-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований German Tennis Championships Кузнецов сыграет с немцем Флорианом Майером.