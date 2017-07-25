Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30487984/
25 июля 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Элизе Мертенс пробилась во второй круг соревнований в Бостаде

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс преодолела барьер первого раунда турнира в Бостаде, обыграв в трёх сетах румынку Ирину Марию Барэ, — 6/2, 4/6, 6/2.

Бельгийская теннисистка <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> преодолела барьер первого раунда турнира в <span class=error>Бостаде</span> обыграв в трёх сетах румынку Ирину Марию <span class=error>Барэ</span> — 6/2 4/6 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 7 минут поединка 55-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала семь брейк-пойнтов, сделала два эйса и трижды ошибалась при подаче. 22-летняя Барэ, занимающая 199-ю строчку мировой табели о рангах, четырежды брала подачу соперницы и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Ericsson Open Мертенс сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
25 мюнля

Элизе Мертенс пробилась во второй круг соревнований в Бостаде

Роман Сафиуллин выиграл стартовый матч "Челленджера" в Праге

Новак Джокович объявит о своём решении касательно продолжения сезона в течение двух дней