Элизе Мертенс пробилась во второй круг соревнований в Бостаде
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс преодолела барьер первого раунда турнира в Бостаде, обыграв в трёх сетах румынку Ирину Марию Барэ, — 6/2, 4/6, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 7 минут поединка 55-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала семь
Во втором круге соревнований Ericsson Open Мертенс сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter