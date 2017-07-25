Элизе Мертенс пробилась во второй круг соревнований в Бостаде

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За 2 часа 7 минут поединка 55-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала семь брейк-пойнтов, сделала два эйса и трижды ошибалась при подаче. 22-летняя Барэ, занимающая 199-ю строчку мировой табели о рангах, четырежды брала подачу соперницы и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Ericsson Open Мертенс сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.