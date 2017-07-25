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25 июля 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Роман Сафиуллин выиграл стартовый матч «Челленджера» в Праге

Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Праге, победив в двух сетах Санжара Файзиева, — 7/5, 7/6 (7).

Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда Челленджера в Праге победив в двух сетах <span class=error>Санжара</span> Файзиева — 7/5 7/6 (7). Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 12 минут. 400-я ракетка мира, 19-летний Роман, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. 22-летний Файзиев, занимающий 255-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, выполнил один эйс и дважды ошибался при подаче. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге турнира Сафиуллин померится силами с испанцем Рикардо Охедой Ларой.
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