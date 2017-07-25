Роман Сафиуллин выиграл стартовый матч «Челленджера» в Праге
Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Праге, победив в двух сетах Санжара Файзиева, — 7/5, 7/6 (7).
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Поединок продлился 2 часа 12 минут. 400-я ракетка мира, 19-летний Роман, реализовал пять
Во втором круге турнира Сафиуллин померится силами с испанцем Рикардо Охедой Ларой.
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