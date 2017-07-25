Новак Джокович объявит о своём решении касательно продолжения сезона в течение двух дней

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По информации издания The Times, Новак и его команда продолжают консультации с рядом врачей относительно возможных сроков восстановления после травмы локтя.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джокович практически наверняка пропустит US Open.