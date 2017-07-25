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https://sport.mail.ru/news/tennis/30487584/
25 июля 2017, 13:55 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович объявит о своём решении касательно продолжения сезона в течение двух дней

Сербский теннисист Новак Джокович примет решение о целесообразности досрочного завершения сезона завтра или послезавтра.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович примет решение о целесообразности досрочного завершения сезона завтра или послезавтра. Увеличить
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По информации издания The Times, Новак и его команда продолжают консультации с рядом врачей относительно возможных сроков восстановления после травмы локтя.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джокович практически наверняка пропустит US Open.
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