Новак Джокович объявит о своём решении касательно продолжения сезона в течение двух дней
Сербский теннисист Новак Джокович примет решение о целесообразности досрочного завершения сезона завтра или послезавтра.
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По информации издания The Times, Новак и его команда продолжают консультации с рядом врачей относительно возможных сроков восстановления после травмы локтя.
Напомним, ранее стало известно о том, что Джокович практически наверняка пропустит US Open.
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