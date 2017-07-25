Гштаад. Жоао Соуса оказался сильнее Сантьяго Хиральдо

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За 1 час 10 минут матча 61-й номер рейтинга АТР, 28-летний Жоао, сделал четыре брейка и два эйса. 29-летний Хиральдо, занимающий 99-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Соуса померится силами либо с бразильцем Томазом Беллуччи, либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.