Гштаад. Жоао Соуса оказался сильнее Сантьяго Хиральдо
Португальский теннисист Жоао Соуса преодолел барьер первого раунда турнира в Гштааде, обыграв в двух сетах колумбийца Сантьяго Хиральдо, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 10 минут матча 61-й номер рейтинга АТР, 28-летний Жоао, сделал четыре брейка и два эйса. 29-летний Хиральдо, занимающий 99-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.
Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Соуса померится силами либо с бразильцем Томазом Беллуччи, либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.
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