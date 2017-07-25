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25 июля 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Жоао Соуса оказался сильнее Сантьяго Хиральдо

Португальский теннисист Жоао Соуса преодолел барьер первого раунда турнира в Гштааде, обыграв в двух сетах колумбийца Сантьяго Хиральдо, — 6/3, 6/3.

Португальский теннисист <span class=error>Жоао</span> Соуса преодолел барьер первого раунда турнира в Гштааде обыграв в двух сетах колумбийца Сантьяго <span class=error>Хиральдо</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 10 минут матча 61-й номер рейтинга АТР, 28-летний Жоао, сделал четыре брейка и два эйса. 29-летний Хиральдо, занимающий 99-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Swiss Open Gstaad Соуса померится силами либо с бразильцем Томазом Беллуччи, либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.
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