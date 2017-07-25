Карла Суарес Наварро успешно стартовала на турнире в Бостаде
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого раунда соревнований в Бостаде, обыграв в двух сетах итальянку Жасмин Паолини, — 6/3, 6/0.
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Матч продлился 50 минут. 34-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть
Во втором круге турнира Ericsson Open Суарес Наварро сыграет с победительницей игры бельгийки Элизе Мертенс и румынки Ирины Марии Барэ.
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