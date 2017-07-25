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25 июля 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Карла Суарес Наварро успешно стартовала на турнире в Бостаде

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого раунда соревнований в Бостаде, обыграв в двух сетах итальянку Жасмин Паолини, — 6/3, 6/0.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> преодолела барьер первого раунда соревнований в <span class=error>Бостаде</span> обыграв в двух сетах итальянку Жасмин <span class=error>Паолини</span> — 6/3 6/0. Увеличить
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Матч продлился 50 минут. 34-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз подала навылет. 21-летняя Паолини, занимающая 132-ю позицию в мировой классификации, не делала эйсов и допустила одну двойную ошибку. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Ericsson Open Суарес Наварро сыграет с победительницей игры бельгийки Элизе Мертенс и румынки Ирины Марии Барэ.
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