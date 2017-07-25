Tennis: Новак Джокович, скорее всего, пропустит остаток сезона

По информации источника, который ссылается на врача сербской сборной в «Кубке Дэвиса», состояние локтя серба далеко от идеального, поэтому он должен пропустить до трёх месяцев. Tennis утверждает, что Джокович «с почти полной определённостью» не сыграет до конца года.

Издание утверждает, что серб хочет избежать операции, поэтому согласен на такую долгую паузу.