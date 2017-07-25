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https://sport.mail.ru/news/tennis/30485690/
25 июля 2017, 12:45 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Играю гораздо лучше, чем неделю назад

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от своего выступления в лиге World Team Tennis.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> поделилась впечатлениями от своего выступления в лиге World <span class=error>Team</span> Tennis. Увеличить
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«Я чувствую себя отлично, мен переполняет энергия. Меня все поддерживали — и команда, и болельщики. Так что, можно сказать, что это был отличный вечер, ведь мы ещё и победили.

Играю гораздо лучше, чем неделю назад, и это не может не радовать. Я решила сыграть в лиге, чтобы набрать форму», — цитирует Марию Breaker Tennis.
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