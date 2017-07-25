Теймураз Габашвили: Рублёв невероятно талантлив

«Безусловно, я очень хорошо знаком со всеми этими ребятами, ведь они родом из России. С Андреем я познакомился ещё когда он был совсем юным спортсменом. То, что Рублёв обладает большим потенциалом, было понятно ещё давно. Он выиграл свой первый поединок на соревнованиях ATP в 16 или 17 лет.

Я бы сказал, что Андрей находился на одном уровне с Сашей Зверевым. К сожалению, потом он остановился. Было обидно видеть, что ему не удаётся добиваться хороших результатов. Впрочем, я очень надеюсь, что Рублёв возвращается. Ему будет нелегко. Он впервые вошёл в Топ-50, завоевал свой первый трофей. Постепенно Андрей обретает уверенность в своих силах, выполняет прекрасные удары. Рублёв невероятно талантлив.

Карен Хачанов тоже ещё очень молод, но уже входит в Топ-50, совсем немного ему остаётся до первой тридцатки. Кроме того у нас есть молодой Даниил Медведев. Здорово наблюдать за такой картиной после долгого перерыва, когда у нас не было сильных теннисистов. Хочется верить, что эти ребята сумеют подняться на высокие позиции в рейтинге. Если будет необходимо, я постараюсь оказать им всестороннюю поддержку, — цитирует Габашвили журналист Парса Немати.