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https://sport.mail.ru/news/tennis/30485468/
25 июля 2017, 11:28 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили: Рублёв невероятно талантлив

Российский теннисист Теймураз Габашвили прокомментировал последние результаты представителей молодого поколения российских игроков — Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Даниила Медведева.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> прокомментировал последние результаты представителей молодого поколения российских игроков — Андрея <span class=error>Рублёва</span> <span class=error>Карена</span> <span class=error>Хачанова</span> и Даниила <span class=error>Медведева</span>. Увеличить
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«Безусловно, я очень хорошо знаком со всеми этими ребятами, ведь они родом из России. С Андреем я познакомился ещё когда он был совсем юным спортсменом. То, что Рублёв обладает большим потенциалом, было понятно ещё давно. Он выиграл свой первый поединок на соревнованиях ATP в 16 или 17 лет.

Я бы сказал, что Андрей находился на одном уровне с Сашей Зверевым. К сожалению, потом он остановился. Было обидно видеть, что ему не удаётся добиваться хороших результатов. Впрочем, я очень надеюсь, что Рублёв возвращается. Ему будет нелегко. Он впервые вошёл в Топ-50, завоевал свой первый трофей. Постепенно Андрей обретает уверенность в своих силах, выполняет прекрасные удары. Рублёв невероятно талантлив.

Карен Хачанов тоже ещё очень молод, но уже входит в Топ-50, совсем немного ему остаётся до первой тридцатки. Кроме того у нас есть молодой Даниил Медведев. Здорово наблюдать за такой картиной после долгого перерыва, когда у нас не было сильных теннисистов. Хочется верить, что эти ребята сумеют подняться на высокие позиции в рейтинге. Если будет необходимо, я постараюсь оказать им всестороннюю поддержку, — цитирует Габашвили журналист Парса Немати.
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